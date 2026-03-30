16:12, 30 марта 2026Мир

Госсекретарь США сделал заявление об Иране

Рубио: США не позволят Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

США не намерены позволить Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью ABC News.

«Они [иранцы] угрожают установить постоянный контроль над Ормузским проливом, ввести систему взимания платы за проход и тому подобное. Это не будет допущено», — сказал он.

По его словам, у президента США Дональда Трампа есть ряд вариантов действий, если он решит предотвратить это.

Ранее Иран заявил, что проход через заблокированный Ормузский пролив будет платным для судов. Иран в настоящее время полностью контролирует Ормузский пролив.

