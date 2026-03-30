Госсекретарь США сделал заявление об Иране

США не намерены позволить Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью ABC News.
«Они [иранцы] угрожают установить постоянный контроль над Ормузским проливом, ввести систему взимания платы за проход и тому подобное. Это не будет допущено», — сказал он.
По его словам, у президента США Дональда Трампа есть ряд вариантов действий, если он решит предотвратить это.
Ранее Иран заявил, что проход через заблокированный Ормузский пролив будет платным для судов. Иран в настоящее время полностью контролирует Ормузский пролив.