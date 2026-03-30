Госсекретарь США сделал заявление об Иране

Рубио: США не позволят Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив

США не намерены позволить Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью ABC News.

«Они [иранцы] угрожают установить постоянный контроль над Ормузским проливом, ввести систему взимания платы за проход и тому подобное. Это не будет допущено», — сказал он.

По его словам, у президента США Дональда Трампа есть ряд вариантов действий, если он решит предотвратить это.

Ранее Иран заявил, что проход через заблокированный Ормузский пролив будет платным для судов. Иран в настоящее время полностью контролирует Ормузский пролив.