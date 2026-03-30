Гражданин Грузии заработал миллионы рублей на войне с Россией

Грузинский наемник Коба Хабази заработал в ВСУ 3,6 миллиона рублей

В Донецкой народной республике (ДНР) утвердили обвинительное заключение в отношении 58-летнего гражданина Грузии Кобы Хабази. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным следствия, Хабази в марте 2022 года через польскую границу прибыл на Украину, чтобы вступить в ряды «Грузинского национального легиона» (организация внесена в перечень террористов Росфинмониторинга) в качестве наемника. Подсудимый прошел обучение и на протяжении нескольких лет вплоть до января 2026 года принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих в различных точках боевого соприкосновения. Наемник заработал 3,6 миллиона рублей.

По запросу российской прокуратуры Хабази объявлен в международный розыск.

Ранее стало известно, что Украина перешла на привлечение наемников для своих вооруженных сил из небогатых стран.