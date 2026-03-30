16:20, 30 марта 2026

Гражданин Грузии заработал миллионы рублей на войне с Россией

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Донецкой народной республике (ДНР) утвердили обвинительное заключение в отношении 58-летнего гражданина Грузии Кобы Хабази. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным следствия, Хабази в марте 2022 года через польскую границу прибыл на Украину, чтобы вступить в ряды «Грузинского национального легиона» (организация внесена в перечень террористов Росфинмониторинга) в качестве наемника. Подсудимый прошел обучение и на протяжении нескольких лет вплоть до января 2026 года принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих в различных точках боевого соприкосновения. Наемник заработал 3,6 миллиона рублей.

По запросу российской прокуратуры Хабази объявлен в международный розыск.

Ранее стало известно, что Украина перешла на привлечение наемников для своих вооруженных сил из небогатых стран.

    Последние новости

    «Это создаст проблемы». В Европе говорят о планах общей мобилизации в России. Кремль сделал заявление

    Доктор Мясников пожаловался на безумно злящие его вопросы

    Европейцы продлили антииранские санкции

    Бизнес в России возродил порядки из 90-х и приготовился к голодным временам

    Врач предупредила о неочевидной опасности лишнего веса

    Провернувший мошенническую схему с российскими курортами бывший чиновник узнал свою судьбу

    Россиянам назвали относительно законные варианты сэкономить при ввозе иномарки

    Звезде «Бригады» присвоили звание народной артистки

    Раскрыто происхождение преодолевших Ормузский пролив танкеров

    В российском городе школьники бросали петарды под ноги мужчине на костылях

    Все новости
