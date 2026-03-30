10:13, 30 марта 2026Мир

Испания приняла новые меры против США из-за войны в Иране

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Испания закрыла авиапространство для самолетов, участвующих в военной операции США в Иране. Об этом сообщает El Pais.

При этом Мадрид не только запрещает использование баз Рота (провинция Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (провинция Севилья) истребителям или самолетам-заправщикам, которые участвуют в атаках, но и не предоставляет доступ в испанское небо американским воздушным судам, базирующимся в третьих странах, таких как Великобритания или Франция.

Как отмечает издание, пролет и посадка будут разрешены только в случае чрезвычайных ситуаций.

Ранее Испания осудила удары по Ирану и запретила США использовать для этой военной операции свои военные базы. В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал позицию Мадрида ужасной.

    Последние новости

    ФСБ выявила британского шпиона в посольстве в Москве

    Сын Шварценеггера и его домработницы прогулялся по городу с голым торсом

    Названа самая невежливая страна в мире

    Обычный продукт оказался помощником в борьбе с акне

    Вид «Аллеи славы» с могилами бойцов СВО ужаснул россиян

    Россиянам назвали самые дорогие направления страны для отдыха в апреле

    Назван максимально допустимый перерыв между опорожнениями кишечника

    Последствия падения обломков дрона в квартиру в российском городе попали на видео

    В России впервые с начала века сократилось число магазинов

    Нарколог сравнил Волочкову с Пашей Техником

    Все новости
