15:27, 30 марта 2026Мир

Испания решила передать Украине пять ракет Patriot

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Sean Murphy / AP

Правительство Испании передаст Украине пять ракет комплекса Patriot. Об этом пишет El Pais со ссылкой на источники в кабмине королевства.

В публикации говорится, что речь идет о РАС-2, которые состоят на вооружении зенитного артиллерийского полка испанской армии, базирующегося в Маринесе. Издание пишет, что стоимость таких ракет составляет около 3-4 миллионов долларов за единицу.

Ранее беспилотники центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили батарею зенитных ракетных комплексов Patriot Вооруженных сил Украины у села Васильковское в Запорожской области.

