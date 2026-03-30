Испания решила передать Украине пять ракет Patriot

El Pais: Испания хочет передать Украине пять ракет комплекса Patriot

Правительство Испании передаст Украине пять ракет комплекса Patriot. Об этом пишет El Pais со ссылкой на источники в кабмине королевства.

В публикации говорится, что речь идет о РАС-2, которые состоят на вооружении зенитного артиллерийского полка испанской армии, базирующегося в Маринесе. Издание пишет, что стоимость таких ракет составляет около 3-4 миллионов долларов за единицу.

Ранее беспилотники центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили батарею зенитных ракетных комплексов Patriot Вооруженных сил Украины у села Васильковское в Запорожской области.