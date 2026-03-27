Беспилотники «Рубикона» уничтожили батарею Patriot и попали на видео

«Рубикон» показал уничтожение батареи Patriot в Запорожской области

Беспилотники центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Васильковское в Запорожской области. Кадры удара подразделение показало в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в состав батареи входили две пусковые установки MIM-104 Patriot и радиолокационная система AN/MPQ-53. Как уточнили авторы сообщения, после атаки произошла детонация боеприпасов.

Ранее на видео попали кадры ударов российских войск по Славянску. Съемка запечатлела совместную работу центра «Рубикон» и отряда «Смуглянки».