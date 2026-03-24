10:44, 24 марта 2026

Удары российских войск по расчетам БПЛА ВСУ в Славянске попали на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Удары российских войск по местам расположения расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа».

Отмечается, что съемка зафиксировала совместную работу центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» и отряда «Смуглянки».

«Огнище в Славянске!» — описали видео авторы сообщения. Они также уточнили, что операторам беспилотников становится опасно работать даже в относительно удаленных от линии боевого соприкосновения районах.

Ранее стало известно, что подразделения армии России продвинулись у Славянска. Утверждается, что они наступают в направлении Рай-Александровки.

    Последние новости

    Объявлено о сложной ситуации после мощного взрыва в Севастополе

    Францию потрясла серия землетрясений

    В небе заметили F-22 Raptor 2.0

    Украинские спецслужбы хотели закупиться дронами на московском предприятии

    Иран поразил критически важные американские системы ПВО

    Россиянам назвали способы продлить отпуск в 2026 году

    52-летняя российская актриса в откровенном платье появилась на кинопремии

    Стали известны первые действия экс-замглавы Росприроднадзора после выхода на свободу

    Удары российских войск по Славянску попали на видео

    Назван новый повод для роста цен на водку в России

    Все новости
