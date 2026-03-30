Многодетный россиянин вновь стал отцом после медицинской стерилизации

Многодетный житель Уфы вновь стал отцом после медицинской стерилизации, после чего ему присудили 100 тысяч рублей компенсации. Об этом пишет Mash Batash в Telegram.
У россиянина уже было четверо детей, когда он решился на вазэктомию (хирургическая операция по мужской стерилизации, заключающаяся в перевязке или удалении фрагментов семявыносящих протоков — прим. «Ленты.ру»). Вскоре после этого жена мужчины забеременела в пятый раз.
Как пишет канал, медики объяснили произошедшее «плодовитостью клиента» и предложили вернуть деньги за услугу. Тогда россиянин обратился в суд. Он потребовал от клиники 5 420 000 рублей. Однако ему по решению суда вернули стоимость услуги, выплатили неустойку и небольшую компенсацию — всего 100 тысяч рублей. Адвокат россиянина заявил о намерении продолжить судиться с клиникой.
Ранее в России предложили ввести отцовский капитал в размере двух миллионов рублей как дополнительную выплату для многодетных семей.