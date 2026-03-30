Многодетный россиянин вновь стал отцом после медицинской стерилизации

Mash: Многодетный житель Уфы вновь стал отцом после медицинской стерилизации

Многодетный житель Уфы вновь стал отцом после медицинской стерилизации, после чего ему присудили 100 тысяч рублей компенсации. Об этом пишет Mash Batash в Telegram.

У россиянина уже было четверо детей, когда он решился на вазэктомию (хирургическая операция по мужской стерилизации, заключающаяся в перевязке или удалении фрагментов семявыносящих протоков — прим. «Ленты.ру»). Вскоре после этого жена мужчины забеременела в пятый раз.

Как пишет канал, медики объяснили произошедшее «плодовитостью клиента» и предложили вернуть деньги за услугу. Тогда россиянин обратился в суд. Он потребовал от клиники 5 420 000 рублей. Однако ему по решению суда вернули стоимость услуги, выплатили неустойку и небольшую компенсацию — всего 100 тысяч рублей. Адвокат россиянина заявил о намерении продолжить судиться с клиникой.

Ранее в России предложили ввести отцовский капитал в размере двух миллионов рублей как дополнительную выплату для многодетных семей.

