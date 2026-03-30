16:12, 30 марта 2026Силовые структуры

Молодая россиянка пойдет под суд из-за телефона ее бабушки

Под Калининградом 22-летняя женщина похитила 900 тысяч рублей у своей бабушки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Под Калининградом 22-летняя жительница Светлого похитила 900 тысяч рублей сбережений своей 62-летней бабушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»).

По данным правоохранителей, фигурантка знала пароль от телефона бабушки и имела доступ к ее мобильному банку. Периодически она перечисляла деньги пенсионерки на свой счет, а похищенными деньгами распоряжалась по своему усмотрению. Когда женщина обнаружила пропажу денег, она обратилась за помощью в ОМВД России по Светловскому городскому округу.

Ранее сообщалось, что московской пенсионерке, отдавшей мошенникам 25 миллионов рублей, улыбнулась удача — полицейским удалось перехватить пособника с ее сбережениями.

