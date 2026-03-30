Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:38, 30 марта 2026

Москвичам разрешили отключать отопление

Синоптик Шувалов: В Москве на 8 градусов теплее нормы, отопление можно отключать
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Погода в Москве на 6-8 градусов превышает климатическую норму, при таких условиях можно отключать отопление в городе. Прекратить подачу тепла в столичные дома разрешил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

По прогнозам синоптика, аномальное тепло задержится в мегаполисе на всю неделю. «Можно отключать отопление: температура будет на 6-8 градусов выше положенного по климату. В дневные часы воздух будет прогреваться до 16-17 градусов, тогда как среднесуточная температура составит около плюс 10 градусов», — рассказал Шувалов.

Метеоролог добавил, что ночью столбики термометров в Москве покажут плюс 3-5 градусов тепла, а в Подмосковье — 1-6 градусов тепла. В четверг и пятницу, 2 и 3 апреля, в столицу придут дожди. Однако они необходимы, чтобы очистить атмосферу и напитать зеленеющие поля влагой, подчеркнул Шувалов.

Ранее синоптик заявил, что на Москву надвигается циклоническая депрессия с Каспийского моря. На этом фоне в столице пройдут дожди, но сильного похолодания не случится.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok