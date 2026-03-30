Москвичам разрешили отключать отопление

Синоптик Шувалов: В Москве на 8 градусов теплее нормы, отопление можно отключать

Погода в Москве на 6-8 градусов превышает климатическую норму, при таких условиях можно отключать отопление в городе. Прекратить подачу тепла в столичные дома разрешил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

По прогнозам синоптика, аномальное тепло задержится в мегаполисе на всю неделю. «Можно отключать отопление: температура будет на 6-8 градусов выше положенного по климату. В дневные часы воздух будет прогреваться до 16-17 градусов, тогда как среднесуточная температура составит около плюс 10 градусов», — рассказал Шувалов.

Метеоролог добавил, что ночью столбики термометров в Москве покажут плюс 3-5 градусов тепла, а в Подмосковье — 1-6 градусов тепла. В четверг и пятницу, 2 и 3 апреля, в столицу придут дожди. Однако они необходимы, чтобы очистить атмосферу и напитать зеленеющие поля влагой, подчеркнул Шувалов.

Ранее синоптик заявил, что на Москву надвигается циклоническая депрессия с Каспийского моря. На этом фоне в столице пройдут дожди, но сильного похолодания не случится.