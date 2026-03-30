11:59, 30 марта 2026

На Пхукете обнаружили редчайшую праворульную «Ниву»

Марина Аверкина

Фото: FotograFFF / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде была замечена редкая российская машина — праворульная Lada Niva Cossack, выпускавшаяся Волжским автозаводом с 1987 по 1997 год. Об этом пишут «Автоновости дня».

Автомобиль был сфотографирован на острове Пхукет рядом с одним из сервисов. Владелец машины когда-то заменил колесные диски, дополнил задние фонари металлическими защитными решетками, оснастил капот воздухозаборником. Над лобовым стеклом появился козырек, а на крыше — багажник.

Lada Niva Cossack была более оснащенной версией базовой «Нивы», созданной для западных рынков и предназначавшейся преимущественно для жителей Великобритании. Если базовая модель позиционировалась как утилитарный вездеход для сельской местности, то версия Cossack представляла собой попытку превратить автомобиль в lifestyle-транспорт для активного отдыха на рубеже 1980-х и 1990-х годов. Внешними отличиями такой «Нивы» были широкие шины с «городским» рисунком протектора, подножки и пластиковые расширители колесных арок.

В стандартном исполнении такие машины оснащались более комфортными сиденьями, ковролином вместо резинового покрытия, улучшенной аудиосистемой, а иногда и декоративными элементами под дерево.

В 1980-х годах на такие внедорожники устанавливали рядную восьмиклапанную «четверку» с карбюратором объемом 1,6 литра, мощность которой составляла от 76 до 80 лошадиных сил. Более поздние версии получили бензиновый мотор объемом 1,7 литра, развивавший от 80 до 83 лошадиных сил. Двигатель изначально оснащался карбюратором «Солекс», а позднее — системой моновпрыска от General Motors.

Кроме Великобритании и Новой Зеландии, праворульные Niva Cossack поставлялись в Австралию как Lada Niva Constant 4×4, а также в Мозамбик, на Ямайку и в Японию. На японском рынке эта модель стала единственным автомобилем из СССР. Стоимость таких машин на вторичном рынке Великобритании варьируется от 3500 до 5500 фунтов стерлингов, что по актуальному курсу составляет примерно от 379 до 596 тысяч рублей.

Ранее российские владельцы кроссовера Haval F7 перечислили характерные недостатки модели.

