Названы характерные проблемы кроссовера Haval

Российские владельцы Haval F7 перечислили недостатки модели

Большинство российских владельцев кроссовера Haval F7 довольны своим приобретением и подчеркивают надежность машины. Но, ознакомившись с отзывами на портале Auto.ru, «Лента.ру» выделила комментарии, в которых перечислены характерные недостатки модели.

«Регулировки руля недостаточно. Хочется подвинуть руль к себе ближе, но ход продольной регулировки очень мал, поэтому рулить и держать руку на правом подлокотнике (даже с учетом того, что и он регулируется в продольном положении), не получится», — предупреждает Павел2828.

Пользователь с ником DeXX84 поделился, что его водительский стаж к моменту покупки F7, составил 20 лет. По его мнению, эта цифра позволяет ему всесторонне оценить машину. Он не стал скрывать недовольства из-за отсутствия физических кнопок для управления климат-контролем и подогревом кресел. Дополнительные неудобства во время движения он испытывает из-за того, что «все настройки спрятаны в меню мультимедийного экрана». Также владелец отметил отсутствие форсунок для очистки светодиодной оптики.

«Дерганая коробка в пробках. Резкая педаль газа. Тупит задняя передача, пока не переключилась камера, никуда не едет», — указал владелец кроссовера Александр. «Подвеска в меру жесткая. Педаль газа очень чувствительная, динамика хорошая, а вот "робот", как мне кажется, тупой. Говорят, самонастройка пройдет к второй тысяче километров», — делится впечатлениями от машины Виталий Портнов.

«Категорически не нравится работа "робота" — в пробках постоянное дергание, никак не могу найти правильное усилие на педаль. Хотя передачи перебирает отлично, никаких задержек и пинков нет, практически как на классическом автомате. Если надо разогнаться для обгона, приходится напрягаться — машина не сразу подхватывает и "рвет" с заметным опозданием», — пишет Вадим.

«Коробка тебя не понимает. Это не такой уж и большой минус, но он нормально так бьет по нервам. К примеру, мне нужно было выехать на дорогу, машины двигались и не пропускали. Затем появилось окно, в которое я могу залететь, нажимаю педаль и тишина. Каким образом думает эта коробка, мне еще не понятно. В целом, робот очень приятно переключает на трассе. Пинков, тычков не чувствуется», — описал свой опыт пользователь с ником Красный хэтчбек.

С техническими неисправностями пришлось столкнуться Юрию. При пробеге в тысячу километров у его кроссовера ослабло крепление двигателя на опоре, правда, это оперативно исправили по гарантии, указал он. «Постоянный вой, причем дикий, тормозных колодок. Утром невозможно выехать со двора, люди шарахаются от завывания задних тормозов», — отметил он.

Ранее владельцы рассказали о недостатках кроссовера Omoda C5.