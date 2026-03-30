На Западе допустили атаку США на гражданские цели в Иране

Аналитик Гауб допустила, что США могут атаковать гражданские цели в Иране

После того как в Иране закончатся все легитимные военные цели, по которым можно наносить удары, США могут переключиться на гражданские цели. Такой вариант развития событий допустила глава Исследовательского центра НАТО Флоренс Гауб в интервью Handelsblatt.

«Полагаю, что США уже почти дошли до этого. И что тогда разрушать, чтобы выполнить поставленные задачи? Тогда автоматически начинаешь думать о гражданских целях — и в этот момент ситуация становится действительно ужасной», — сказала аналитик. При этом она считает, что Израиль поддержит такое решение и даже будет к нему подталкивать.

Гауб подчеркнула, что пока до этого не дошло, есть возможность завершить конфликт на Ближнем Востоке дипломатическим путем. Она напомнила, что в США война с Ираном не пользуется одобрением, а атака на гражданские объекты сделает ее еще менее популярной.

Ранее генерал-майор в отставке Рэнди Маннер заявил о провале возможной наземной операции Соединенных Штатов в Иране.