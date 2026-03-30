23:13, 29 марта 2026Мир

На Западе допустили атаку США на гражданские цели в Иране

Аналитик Гауб допустила, что США могут атаковать гражданские цели в Иране
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Reuters

После того как в Иране закончатся все легитимные военные цели, по которым можно наносить удары, США могут переключиться на гражданские цели. Такой вариант развития событий допустила глава Исследовательского центра НАТО Флоренс Гауб в интервью Handelsblatt.

«Полагаю, что США уже почти дошли до этого. И что тогда разрушать, чтобы выполнить поставленные задачи? Тогда автоматически начинаешь думать о гражданских целях — и в этот момент ситуация становится действительно ужасной», — сказала аналитик. При этом она считает, что Израиль поддержит такое решение и даже будет к нему подталкивать.

«Идет борьба за ресурсы» Почему на Ближнем Востоке постоянно вспыхивают конфликты и во что превратится регион из-за войны с Ираном?
Почему на Ближнем Востоке постоянно вспыхивают конфликты и во что превратится регион из-за войны с Ираном?
5 марта 2026
Три тысячи морпехов США прибыли на Ближний Восток перед возможной новой операцией. Иран пригрозил Вашингтону «вторым Вьетнамом»
Три тысячи морпехов США прибыли на Ближний Восток перед возможной новой операцией. Иран пригрозил Вашингтону «вторым Вьетнамом»
Сегодня

Гауб подчеркнула, что пока до этого не дошло, есть возможность завершить конфликт на Ближнем Востоке дипломатическим путем. Она напомнила, что в США война с Ираном не пользуется одобрением, а атака на гражданские объекты сделает ее еще менее популярной.

Ранее генерал-майор в отставке Рэнди Маннер заявил о провале возможной наземной операции Соединенных Штатов в Иране.

    Последние новости

    На новых спутниковых снимках подбитого Boeing E-3 Sentry заметили важную деталь

    В США сравнили конфликты на Украине и Ближнем Востоке

    «Роскосмос» показал вызвавший наводнение в Дагестане мощный циклон

    На Западе рассказали о серьезных потерях ЦАХАЛ в Ливане

    В США засекли беспилотник рядом с взлетающим бортом Трампа

    Президент Ирана назвал «израильских королей» правителями демократии в США

    В США признали преимущество России в конфликте с Украиной

    В Италии люди в масках украли три картины знаменитых художников

    Депутат Госдумы Валуев высказался против возвращения пива на стадионы

    На Западе допустили атаку США на гражданские цели в Иране

    Все новости
