В США обратились к Трампу с тревожным сообщением об Иране

Военный Маннер заявил о провале возможной наземной операции США в Иране

Генерал-майор в отставке Рэнди Маннер заявил о провале возможной наземной операции Соединенных Штатов в Иране. Об этом он упомянул в интервью CNN.

«Совершенно абсурдно думать, что небольшое количество десантников, которые очень слабо вооружены, а также морские пехотинцы могли бы сделать что-то», — отметил он.

По словам военного, «бригада, высадившаяся посреди десятков тысяч вооруженных военных, не выживет». Маннер также напомнил, что Штаты отменили аналогичную операцию в 1979 году, зная, что иранские войска полностью уничтожат их.

Ранее эксперты предположили, что американский лидер Дональд Трамп ожидает прибытия на Ближний Восток дополнительных войск, и поэтому сейчас он принял решение отступить. С прибытием в регион дополнительных войск президент США может принять решение о начале штурма.

В свою очередь, капитан Корпуса морской пехоты США Мэттью Хо предположил, что американские войска потерпят крах при попытке проведения наземной операции в Иране.