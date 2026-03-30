22:08, 29 марта 2026Мир

В Иране раскрыли возможный план Трампа относительно военной операции в стране

Маранди: Трамп может ждать прибытия дополнительных войск для штурма Ирана
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Не исключено, что американский лидер Дональд Трамп ожидает прибытия на Ближний Восток дополнительных войск, и поэтому сейчас он принял решение отступить. На это указал профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

«Удар по газовым объектам был проверкой. США и Израиль, очевидно, надеялись, что Иран не ответит, хотя тот обещал, что в случае удара ответ будет гораздо более жестким. Так оно и произошло. Именно это заставило Трампа отступить», — считает эксперт.

Он отметил, что с прибытием в регион дополнительных войск президент США может принять решение о начале штурма.

Ранее капитан Корпуса морской пехоты США Мэттью Хо заявил, что американские войска потерпят крах при попытке проведения наземной операции в Иране.

    Последние новости

    На новых спутниковых снимках подбитого Boeing E-3 Sentry заметили важную деталь

    В США признали наличие у Ирана рычага давления на Вашингтон

    Политолог заявил о большом страхе Финляндии из-за Украины

    Попадание по алюминиевому заводу в ОАЭ сняли на видео из самолета

    Оценены возможности США и Израиля одержать победу над Ираном

    В Иране раскрыли возможный план Трампа относительно военной операции в стране

    Эстонцы захотели уехать из страны из-за одной проблемы со стороны Украины

    В Британии предупредили о риске возникновения «второй Белоруссии»

    США предрекли полный провал в случае проведения наземной операции в Иране

    Подполье сообщило об ударе «Кинжалами» по подземной инфраструктуре ВСУ

    Все новости
