В Иране раскрыли возможный план Трампа относительно военной операции в стране

Маранди: Трамп может ждать прибытия дополнительных войск для штурма Ирана

Не исключено, что американский лидер Дональд Трамп ожидает прибытия на Ближний Восток дополнительных войск, и поэтому сейчас он принял решение отступить. На это указал профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

«Удар по газовым объектам был проверкой. США и Израиль, очевидно, надеялись, что Иран не ответит, хотя тот обещал, что в случае удара ответ будет гораздо более жестким. Так оно и произошло. Именно это заставило Трампа отступить», — считает эксперт.

Он отметил, что с прибытием в регион дополнительных войск президент США может принять решение о начале штурма.

Ранее капитан Корпуса морской пехоты США Мэттью Хо заявил, что американские войска потерпят крах при попытке проведения наземной операции в Иране.