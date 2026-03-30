Новая возлюбленная Тимати высказалась об их предполагаемом романе

Модель Екатерина Лукьянова высказалась о предполагаемом романе с рэпером Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Об этом новая возлюбленная музыканта порассуждала в Instagram-аккаунте (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В блоге девушка рассказывала, что избранник оплатил ей годовую аренду квартиры в Москве, однако она не раскрывала его личность. При этом модель не подтвердила и не опровергла роман с исполнителем.

«Я с уважением отношусь к личной жизни других людей и не хотела бы становиться причиной каких-либо слухов или недопонимания. Сейчас с сосредоточена на своем развитии и семье. Мне приятно внимание, но я бы хотела, чтобы меня воспринимали как самостоятельную личность. А не в контексте чьих-то отношений», — подчеркнула она в соцсети.

Тимати также никак не комментировал слухи.

В ноябре 2025 года возлюбленная Тимати Валентина Иванова спровоцировала слухи о помолвке, похваставшись роскошным кольцом с массивным бриллиантом. Перед этим она рассказала об облысении после родов.