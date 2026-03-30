08:00, 30 марта 2026

Отрезавшую партнеру гениталии женщину признали невиновной

Алиса Дмитриева
Фото: tmz.com

Женщину, которая расправилась с партнером, пытавшимся изнасиловать ее 11-летнюю дочь, признали невиновной. Об этом сообщает TMZ.

Суд присяжных в Бразилии оправдал 36-летнюю Эрику Перейру да Силвейру Висенти по обвинениям в убийстве и сокрытии трупа. Защита настаивала, что женщину следует оправдать, так как она защищала дочь. Прокуроры, напротив, доказывали, что Эрика совершила преступление умышленно, а не в состоянии аффекта — и потому должна нести ответственность.

Согласно материалам дела, Эрика увидела в телефоне 38-летнего Эвертона Амаро да Силвы сообщения сексуального содержания, адресованные ее дочери, а затем застала его лежащим на девочке. Женщина подмешала в напиток партнера клоназепам, а когда он потерял сознание, нанесла множественные ножевые ранения и удары. После этого она вывезла тело на пустырь, где отрезала ему гениталии и сожгла труп.

Материалы по теме:
Черный Лебедь. Таксист годами убивал и насиловал женщин в Хакасии. Почему полицейские пять раз отпускали его на свободу?
Черный Лебедь.Таксист годами убивал и насиловал женщин в Хакасии. Почему полицейские пять раз отпускали его на свободу?
3 ноября 2022
«Человек должен попробовать все» Отсидев 23 года, в Пермь вернулся людоед. Почему местные жители ждут новых убийств?
«Человек должен попробовать все»Отсидев 23 года, в Пермь вернулся людоед. Почему местные жители ждут новых убийств?
17 ноября 2022
«Он очень ловко охотился на детей» 30 лет назад маньяка Чикатило приговорили к расстрелу. Какие тайны он унес с собой?
«Он очень ловко охотился на детей»30 лет назад маньяка Чикатило приговорили к расстрелу. Какие тайны он унес с собой?
15 октября 2022

Присяжные сочли доводы защиты убедительными. Во вторник, 24 февраля, Эрика была оправдана по всем пунктам обвинения. Женщина провела год в тюрьме в ожидании суда. Вердикт вызвал широкий резонанс в бразильских СМИ.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина откусила часть пениса мужу. Это произошло во время похода в театр, где мужчина застал жену с любовником.

