Пассажир дважды попытался открыть дверь самолета и оправдался вселившимся в него призраком

NDTV: Пассажир IndiGo дважды попытался открыть дверь самолета

В Индии пассажир самолета дважды попытался открыть аварийную дверь во время полета и оправдался тем, что в него вселился призрак. Об этом сообщает NDTV.com.

Уточняется, что инцидент произошел 28 марта на борту рейса авиакомпании IndiGo. Лайнер следовал из Бангалора в Варанаси вечером. Спустя 15 минут после взлета мужчина по имени Мохаммад Аднан начал открывать дверь, однако его вовремя остановили. Он заявил, что это была ошибка, и пообещал так больше не делать.

Затем, когда борт готовился к посадке в Варанаси, Аднан повторил попытку, из-за чего пилотам пришлось уйти на второй круг. В итоге самолет благополучно приземлился со второго раза, но пассажиры были напуганы произошедшим. Аднана задержала полиция, в его отношении возбудили уголовное дело.

Поначалу мужчина говорил, что не знает причину своего поведения, а затем признался, что в него якобы вселился призрак. Ведется расследование.

Ранее пьяный пассажир довел до слез и драки людей на борту из-за попыток открыть аварийную дверь. Три человека пытались остановить мужчину на протяжении получаса.

