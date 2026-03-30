Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:36, 30 марта 2026

Пассажир дважды попытался открыть дверь самолета и оправдался вселившимся в него призраком

Зарина Дзагоева
Фото: Regis Duvignau / Reuters

В Индии пассажир самолета дважды попытался открыть аварийную дверь во время полета и оправдался тем, что в него вселился призрак. Об этом сообщает NDTV.com.

Уточняется, что инцидент произошел 28 марта на борту рейса авиакомпании IndiGo. Лайнер следовал из Бангалора в Варанаси вечером. Спустя 15 минут после взлета мужчина по имени Мохаммад Аднан начал открывать дверь, однако его вовремя остановили. Он заявил, что это была ошибка, и пообещал так больше не делать.

Затем, когда борт готовился к посадке в Варанаси, Аднан повторил попытку, из-за чего пилотам пришлось уйти на второй круг. В итоге самолет благополучно приземлился со второго раза, но пассажиры были напуганы произошедшим. Аднана задержала полиция, в его отношении возбудили уголовное дело.

Поначалу мужчина говорил, что не знает причину своего поведения, а затем признался, что в него якобы вселился призрак. Ведется расследование.

Ранее пьяный пассажир довел до слез и драки людей на борту из-за попыток открыть аварийную дверь. Три человека пытались остановить мужчину на протяжении получаса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян обяжут платить за использование VPN

    Раскрыт размер зарплаты Зеленского

    Иранский посол заявил о проблемах Тегерана с Зеленским

    Россияне пожаловались на один тип соседей

    Трамп захотел получить деньги от арабских стран на войну с Ираном

    Белый дом рассказал о ходе переговоров с Ираном

    Студент притворился несовершеннолетней девушкой и вымогал деньги у мужчин

    Названа простая диета для снижения риска развития рака

    ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников

    Белый дом назвал сроки проведения операции против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok