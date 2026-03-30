Депутат Чепа: Трехсторонние переговоры по Украине с участием США продолжатся

Трехсторонние переговоры по Украине с участием США продолжатся, полагает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не считает переговоры зашедшими в тупик. Он также указал на необходимость организовать трехстороннюю встречу, продолжая дипломатический трек.

«Переговоры, наверняка, продолжатся. Понятно, что сейчас США пытаются решать проблему иранского конфликта, потому что ситуация внутри Америки нагревается в связи с противодействием многих элит [президенту США Дональду] Трампу, и он сейчас погружен в эту проблему. С другой стороны, мы слышим заявления Зеленского, подчас противоречащие друг другу: и о желании продолжать боевые действия, все это на фоне продолжающихся террористических актов», — высказался депутат.

При этом, отметил он, Украина каждый день теряет территории. Ситуация на поле боя, по его словам, осложняется, и конечный результат конфликта понятен — это большие потери. Зеленский же в этих условиях хочет получить деньги и использовать их, полагает парламентарий.

«Я думаю, что это желание обогащения преобладает над другими его желаниями», — заключил спикер.

До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Российская армия перемалывает подразделения Вооруженных сил Украины у Николаевки в Донецкой народной республике. По его словам, успех в Николаевке поможет Вооруженным силам России развить наступление на Константиновку.

