Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:23, 30 марта 2026Экономика

В России приготовились к снижению прогноза по росту экономики

«Ведомости»: МЭР понизит прогноз по росту ВВП России с 1,3 до 0,9-1,1 процента
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Апрельский прогноз Минэкономразвития по росту ВВП России в 2026 году будет снижен с текущего 1,3 процента до 0,9-1,1 процента. Об этом, комментируя слова главы Минэкономразвития (МЭР) Максима Решентникова, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг, указавший такой диапазон, предполагает, что худшим по итогам года окажется первый квартал. Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах ставит на снижение до 1-1,1 процента. Хуже всего, по его мнению, ситуация сложится во втором и третьем кварталах.

Экономист, автор Telegram-канала Spydell Finance Павел Рябов считает, что прогнозы сейчас отличаются высоким уровнем неопределенности, потому что операция Израиля и США в Иране может полностью изменить всю конфигурацию мировой экономики.

Вайсберг отметил, что сильнее всего по ВВП ударит потребительский спрос. Кроме того, свое влияние может оказать замедление мировой экономики из-за Ближнего Востока, что приведет к сокращению спроса на российский экспорт. Впрочем, Рябов, напротив, видит в иранском конфликте перспективы увеличения экспортных доходов.

На прошлой неделе Решетников признал, что прогноз по росту придется пересматривать в сторону понижения. При этом он подчеркнул, что правительство ожидало сложности в первом полугодии, а также выразил сомнение, что скорость снижения ключевой ставки как-то значительно повлияет на общую картину до конца текущего года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok