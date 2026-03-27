В правительстве России смирились с замедлением роста экономики

Глава МЭР Решетников заявил о скором снижении прогноза по росту ВВП в 2026 году

В апреле Минэкономразвития России (МЭР) пересмотрит прогноз по росту национальной экономики с сентябрьских 1,3 процента в сторону понижения. Таким образом в кулуарах Евразийского межправительственного совета в казахстанском Шымкенте прокомментировал сокращение промышленного производства в январе-феврале глава ведомства Максим Решетников, передает «Интерфакс».

По его словам, в правительстве ожидали, что первое полугодие окажется сложным, и не ошиблись. «Все текущие показатели учтем в новом прогнозе, работа над ним сейчас идет», — пообещал министр.

До какого значения сократятся ожидания по ВВП, Решетников не уточнил. Однако, отвечая на вопрос, возможно ли оживление экономики во втором полугодии в результате снижения ключевой ставки, он подчеркнул, что слишком многое будет зависеть от других факторов.

Непонятными остаются сценарные условия, ситуация с бюджетом, меры по его долгосрочной сбалансированности, размер кредита государственному сектору, ситуация с региональными бюджетами и госкомпаниями. «Есть еще большой сектор кредитов, который завязан на крупнейшие проекты с государственной поддержкой», — добавил чиновник.

На результат, подытожил он, само по себе снижение ставки уже мало повлияет на ситуацию в текущем году, потому что имеет отложенный эффект.

Ранее президент страны Владимир Путин признал, что ВВП России снизился в начале года, однако объяснил такую ситуацию действием календарного фактора, то есть меньшим числом рабочих дней.