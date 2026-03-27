Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:20, 27 марта 2026

В правительстве России смирились с замедлением роста экономики

Глава МЭР Решетников заявил о скором снижении прогноза по росту ВВП в 2026 году
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

В апреле Минэкономразвития России (МЭР) пересмотрит прогноз по росту национальной экономики с сентябрьских 1,3 процента в сторону понижения. Таким образом в кулуарах Евразийского межправительственного совета в казахстанском Шымкенте прокомментировал сокращение промышленного производства в январе-феврале глава ведомства Максим Решетников, передает «Интерфакс».

По его словам, в правительстве ожидали, что первое полугодие окажется сложным, и не ошиблись. «Все текущие показатели учтем в новом прогнозе, работа над ним сейчас идет», — пообещал министр.

До какого значения сократятся ожидания по ВВП, Решетников не уточнил. Однако, отвечая на вопрос, возможно ли оживление экономики во втором полугодии в результате снижения ключевой ставки, он подчеркнул, что слишком многое будет зависеть от других факторов.

Непонятными остаются сценарные условия, ситуация с бюджетом, меры по его долгосрочной сбалансированности, размер кредита государственному сектору, ситуация с региональными бюджетами и госкомпаниями. «Есть еще большой сектор кредитов, который завязан на крупнейшие проекты с государственной поддержкой», — добавил чиновник.

На результат, подытожил он, само по себе снижение ставки уже мало повлияет на ситуацию в текущем году, потому что имеет отложенный эффект.

Ранее президент страны Владимир Путин признал, что ВВП России снизился в начале года, однако объяснил такую ситуацию действием календарного фактора, то есть меньшим числом рабочих дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok