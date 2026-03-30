Силовые структуры
14:58, 30 марта 2026

Появились подробности об осужденных за терроризм подростках-поджигателях российского леса

Варвара Митина (редактор)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Двое подростков, осужденные в Забайкальском крае за поджог леса по указанию украинского куратора, подали апелляцию. Об этом пишет РИА Новости.

Оба фигуранта не согласны с квалификацией их роли в преступлении. Они просят отменить приговор и оправдать их. До рассмотрения жалоб подростки остаются в СИЗО.

В феврале Второй восточный окружной военный суд приговорил их к семи и шести с половиной годам воспитательной колонии. По версии следствия, летом 2025 года несовершеннолетние совершили четыре поджога леса за вознаграждение. Задание они получили от куратора, который действовал в интересах Украины. За это им обещали 100 тысяч рублей. Общий ущерб от их действий составил свыше 322 миллионов рублей.

