Путин присвоил звание Владимиру Вдовиченкову

Президент Путин присвоил актеру Владимиру Вдовиченкову звание народного артиста

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста страны актеру Владимиру Вдовиченкову. Об этом стало известно из указа, опубликованного на портале правительства.

Звезда фильмов «Бригада», «Бумер» и «Левиафан» был отмечен почетным статусом в качестве артиста Театра имени Вахтангова в Москве.

На сцене театра Вдовиченков служит с 2002 года. Учился во ВГИК на курсе легендарного Георгия Тараторкина.

Ранее в одном из интервью Владимир Вдовиченков назвал размер своего гонорара за съемки в «Бумере». По словам звезды, бюджет фильма Петра Буслова, вышедшего на экраны в 2003 году, был совсем небольшим.