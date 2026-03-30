16:07, 30 марта 2026Культура

Путин присвоил звание Владимиру Вдовиченкову

Президент Путин присвоил актеру Владимиру Вдовиченкову звание народного артиста
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста страны актеру Владимиру Вдовиченкову. Об этом стало известно из указа, опубликованного на портале правительства.

Звезда фильмов «Бригада», «Бумер» и «Левиафан» был отмечен почетным статусом в качестве артиста Театра имени Вахтангова в Москве.

На сцене театра Вдовиченков служит с 2002 года. Учился во ВГИК на курсе легендарного Георгия Тараторкина.

Ранее в одном из интервью Владимир Вдовиченков назвал размер своего гонорара за съемки в «Бумере». По словам звезды, бюджет фильма Петра Буслова, вышедшего на экраны в 2003 году, был совсем небольшим.

    Последние новости

    «Это создаст проблемы». В Европе говорят о планах общей мобилизации в России. Кремль сделал заявление

    Российский университет решил подзаработать на мигрантах

    Двигатель пассажирского самолета взорвался при взлете и попал на видео

    Доктор Мясников пожаловался на безумно злящие его вопросы

    Европейцы продлили антииранские санкции

    Бизнес в России возродил порядки из 90-х и приготовился к голодным временам

    Врач предупредила о неочевидной опасности лишнего веса

    Провернувший мошенническую схему с российскими курортами бывший чиновник узнал свою судьбу

    Россиянам назвали относительно законные варианты сэкономить при ввозе иномарки

    Звезде «Бригады» присвоили звание народной артистки

    Все новости
