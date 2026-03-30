Путин призвал вытащить людей из бараков

Путин призвал расселить аварийные бараки в Архангельской области

Президент России Путин в понедельник, 30 марта, призвал губернатора Архангельской области Александра Цыбульского расселить аварийное жилье. Кадры со встречи опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Глава государства обсудил с чиновником проблемы аварийного жилья. Губернатор отметил, что в Архангельской области смогли расселить 115 аварийных домов, что позволило более 28 тысячам россиян получить новое жилье.

Путин заявил, что в регионе необходимо продолжать реализовывать соответствующую программу, добавив, что нужно «людей вытаскивать из бараков этих». В ответ Цыбульский заверил российского лидера, что эта задача — первостепенная для Архангельской области.

