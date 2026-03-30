Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:29, 30 марта 2026Экономика

Путин призвал вытащить людей из бараков

Путин призвал расселить аварийные бараки в Архангельской области
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент России Путин в понедельник, 30 марта, призвал губернатора Архангельской области Александра Цыбульского расселить аварийное жилье. Кадры со встречи опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Глава государства обсудил с чиновником проблемы аварийного жилья. Губернатор отметил, что в Архангельской области смогли расселить 115 аварийных домов, что позволило более 28 тысячам россиян получить новое жилье.

Путин заявил, что в регионе необходимо продолжать реализовывать соответствующую программу, добавив, что нужно «людей вытаскивать из бараков этих». В ответ Цыбульский заверил российского лидера, что эта задача — первостепенная для Архангельской области.

Ранее сообщалось, что в Карелии построят дом на 150 квартир для расселения аварийного жилья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok