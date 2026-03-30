04:16, 30 марта 2026Мир

Раскрыта численность американских войск на Ближнем Востоке

NYT: Численность ВС США на Ближнем Востоке превысила 50 тыс солдат
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: US Navy / Reuters

Численность американских войск на Ближнем Востоке составила более 50 тысяч солдат, что превышает стандартные показатели. Такое число раскрыла газета The New York Times (NYT).

Уточняется, что стандартная численность Вооруженных сил (ВС) США составляет на 10 тысяч меньше. По информации газеты, превышение было зафиксировано после прибытия на Ближний Восток 2,5 тысячи морпехов и 2,5 тысячи моряков.

Ранее председатель Исламского консультативного совета Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о подготовке США наземной операции. Параллельно с этим, утверждает он, Вашингтон посылает сигналы о необходимости мирно урегулировать конфликт.

