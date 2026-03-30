Раскрыта численность американских войск на Ближнем Востоке

Численность американских войск на Ближнем Востоке составила более 50 тысяч солдат, что превышает стандартные показатели. Такое число раскрыла газета The New York Times (NYT).

Уточняется, что стандартная численность Вооруженных сил (ВС) США составляет на 10 тысяч меньше. По информации газеты, превышение было зафиксировано после прибытия на Ближний Восток 2,5 тысячи морпехов и 2,5 тысячи моряков.

Ранее председатель Исламского консультативного совета Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о подготовке США наземной операции. Параллельно с этим, утверждает он, Вашингтон посылает сигналы о необходимости мирно урегулировать конфликт.