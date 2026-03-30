19:04, 30 марта 2026Силовые структуры

Раскрыта реакция СК на найденного в кузове замотанного в полиэтилен младенца

В Тюмени СК возбудил дело из-за обнаружения младенца в кузове эвакуатора
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Тюмени Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело из-за обнаружения в кузове эвакуатора замотанного в полиэтиленовый пакет младенца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ («Покушение на убийство»).

По данным правоохранителей, 30 марта водитель грузового манипулятора, который был припаркован около жилого дома на Южной улице, в кузове нашел полиэтиленовый пакет, внутри которого лежал младенец, замотанный в полотенце.

По информации Telegram-канала «112», младенца, найденного в манипуляторе, бросила собственная мать. Ребенком оказалась девочка.

Ранее уполномоченный по правам ребенка по Тюменской области Оксана Савина пояснила, что повреждений у младенца не было обнаружено. «По поводу установления родительства — пока разыскные мероприятия еще ведутся», — добавила она.

