Раскрыта связь между офисным воздухом и привлекательностью

Блогерша Ноа Донлан: Сотрудники выглядят хуже в офисе из-за воздуха

Блогерша Ноа Донлан раскрыла связь между офисным воздухом и привлекательностью. Интервью с ней публикует People.

Донлан в вирусном TikTok-видео высказалась о так называемой теории офисного воздуха, согласно которой сотрудники начинают выглядеть хуже в течение рабочего дня. По словам девушки, после нескольких часов на работе она чувствовала себя менее привлекательно. «У меня сохла кожа, а волосы становились жирными», — жаловалась она в посте.

Автор ролика рассказала о своей проблеме коллегам и друзьям, которые подтвердили ее слова, но не могли объяснить причину подобного явления. Тогда инфлюэнсер начала записывать видео о своей теории, которые тут же начали набирать сотни тысяч просмотров. В комментариях пользователи массово соглашались со словами Донлан.

Редакторы New York Post связывают «теорию офисного воздуха» с флуоресцентными лампами, которые часто расположены в офисных зданиях. «Многие флуоресцентные лампы излучают небольшое количество УФ-излучения, которое является основной причиной старения кожи, а также одним из главных факторов развития рака кожи», — пояснил доктор Росс Леви.

Кроме того, в материале говорится и о синем свете, который излучают светодиодные лампы и электронные экраны. «Ранее было установлено, что синий свет повреждает ДНК и способствует окислительному стрессу, усугубляя гиперпигментацию и ускоряя старение кожи, особенно у людей с более темным типом кожи», — добавил Леви.

