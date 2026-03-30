Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:05, 30 марта 2026Россия

Режим чрезвычайной ситуации объявили в атакованном ВСУ регионе России

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Таганроге Ростовской области из-за массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.

По словам чиновницы, в атакованном городе режим ЧС будет действовать частично — в границах подвергшихся ударам домов и предприятий. «Будут работать саперы. Территория оцеплена. Прошу тех, кто находится вблизи этих мест, соблюдать все указания сотрудников», — сообщила она.

Регион подвергся мощной атаке беспилотников ВСУ вечером 29 марта и в ночь на 30 марта. Всего над регионом уничтожили около шестидесяти дронов.

Известно, что при ударе пострадали семь человек, одного спасти не удалось. Один из взрывов после попадания беспилотника в жилой дом сняли на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok