Режим чрезвычайной ситуации объявили в атакованном ВСУ регионе России

В Таганроге из-за массированной атаки ВСУ ввели режим ЧС

В Таганроге Ростовской области из-за массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.

По словам чиновницы, в атакованном городе режим ЧС будет действовать частично — в границах подвергшихся ударам домов и предприятий. «Будут работать саперы. Территория оцеплена. Прошу тех, кто находится вблизи этих мест, соблюдать все указания сотрудников», — сообщила она.

Регион подвергся мощной атаке беспилотников ВСУ вечером 29 марта и в ночь на 30 марта. Всего над регионом уничтожили около шестидесяти дронов.

Известно, что при ударе пострадали семь человек, одного спасти не удалось. Один из взрывов после попадания беспилотника в жилой дом сняли на видео.