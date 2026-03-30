Россиян предупредили о магнитных бурях

16:07, 30 марта 2026

Ученый Чумаков: Мощная вспышка на Солнце может вызвать магнитные бури
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: fast-stock / Shutterstock / Fotodom

Мощная вспышка класса X на Солнце, которая произошла впервые за два месяца, может вызвать магнитные бури на Земле. Об этом россиян предупредил почетный доктор наук, преподаватель Сергей Чумаков в разговоре с «Известиями».

По словам ученого, вещество, выброшенное Солнцем, может достигнуть Земли уже 1 апреля. Согласно его предварительным оценкам, облако плазмы заденет планету лишь по касательной, так что ожидаемые магнитные бури будут умеренными и, предположительно, не окажут большого влияния на самочувствие людей. Вместе с тем специалист допустил возможные сбои в работе спутников и другой техники на орбите.

«Вспышки класса X не являются исключительными для Солнца и способны вызвать сильнейшие магнитные бури при условии, что вещество, выброшенное вспышкой, дойдет до Земли полностью. В этот раз подобный вариант развития маловероятен», — подытожил Чумаков.

В минувший четверг стало известно, что на Земле завершилась сильнейшая за последние два месяца магнитная буря, которая длилась практически неделю.

