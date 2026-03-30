Россиянам назвали относительно законные варианты сэкономить при ввозе иномарки

Автоэксперты проанализировали три способа сэкономить на покупке иномарки

Автоэксперты проанализировали три относительно законных способа сэкономить на покупке иномарки. Своими мнениями с порталом KP.RU поделились генеральный директор платформы по покупке и продаже битых автомобилей Migtorg Александр Коротков, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин и эксперт по импорту машин Роман Степанов.

Первый способ заключается в покупке автомобилей, восстановленных после ДТП. Но наличие повреждений не освобождает от уплаты утильсбора — его придется перечислить в полном объеме. Экономия в этом случае возможна за счет разницы в стоимости ремонта за рубежом и в России. «С учетом повышения утильсбора покупка машины с минимальными повреждениями стала экономически оправданным решением. На первый план выходит возможность купить ее здесь и сейчас», — говорит Александр Коротков.

Антон Шапарин предостерег от покупки битых автомобилей в Китае. «Их небрежному отношению к автомобилям позавидуют даже американцы. Покупка иностранцем любой подержанной машины в Китае — уже большой риск. Покупка битой — риск, усиленный многократно», — объясняет он. Эксперт по импорту машин Роман Степанов добавил, что наиболее прозрачные условия для приобретения техники с минимальными повреждениями предлагают Япония, США, некоторые европейские страны и Южная Корея. Европы и Корея. «Главное — убедиться, что берешь не "утопленника" (этим особенно грешат американцы, умалчивая важные детали в документах)», — рекомендует эксперт.

Второй способ позволяет не платить утильсбор в России вообще. Для этого необходимо оформить покупку в одной из стран Евразийского экономического союза, включая Армению, Белоруссию, Казахстан или Кыргызстан, и эксплуатировать машину без постановки на учет в России. Его придется заплатить в любой из этих стран, где его размер в тысячи раз ниже российского. Если покупатель является гражданином страны ЕАЭС, проблем с эксплуатацией не возникает. В ином случае используется схема с генеральной доверенностью без оформления договора купли-продажи.

Главный риск этой схемы Антон Шапарин видит в отсутствии юридической чистоты сделки — владелец, доверивший машину гражданину ЕАЭС, в любой момент может обратиться в полицию с заявлением об угоне. Кроме того, все транспортные средства фиксируются таможенными органами при пересечении границ. Максимальный срок нахождения такой машины на российской территории составляет не более 6 месяцев. По их истечении владелец обязан либо поставить автомобиль на учет с уплатой полного утильсбора, либо покинуть страну минимум на 24 часа, чтобы обнулить таймер. Эксперты единодушны, что этот вариант может быть удобен для жителей приграничных районов.

Третий вариант подразумевает покупку 30-летней машины. По нормам Технического регламента, такие «возрастные» автомобили не облагаются утильсбором. Но вряд ли россияне, желающие купить иномарку, рассматривают именно этот вариант.

Проблема решается гораздо проще, считает Антон Шапарин. «Лучше всего использовать проверенный метод: умерить свои аппетиты. В конце концов, хватает предложений и в категории машин до 160 лошадиных сил. Уверен: для покупателей Ferrari и Lamborghini с введением новых пошлин мало что изменилось», — подытожил он.

Ранее стало известно, что запланированные изменения в механизме расчета утилизационного сбора, которые приравняли бы частный ввоз машин из государств Евразийского экономического союза к коммерческим поставкам, не начнут действовать с 1 апреля 2026 года.