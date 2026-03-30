Россиянам назвали условие взимания налога с кешбэка

Аксаков: При начислении налога на кешбэк будет учитываться совокупный доход

В Государственной думе не обсуждают вопрос изменения порядка взимания налога с кешбэка. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировало ТАСС.

По его словам, в настоящее время налог на кешбэк начисляют лишь в том случае, когда совокупный доход по банковским вкладам и сам кешбэк оказывается выше 2,4 млн рублей.

Как подчеркнул парламентарий, вряд ли Госдума решит изменить данный порядок.

«Идеи по поводу того, чтобы налогообложить или отрегулировать кешбэк, нет. По крайней мере, со мной не обсуждали», — признался депутат.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что в Федеральная налоговая служба России признала кешбэк инвестиционным доходом и начала взимать с него 15-процентный налог на доходы физических лиц.

По прогнозам, вскоре российские банки начнут постепенно отказываться от такой услуги, как кешбэк, так как конкуренция в финансовой сфере вышла на такой уровень, когда переманить кого-то к себе, пообещав ему большой кешбэк, очень непросто.

