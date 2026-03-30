22:43, 29 марта 2026Россия

Россиянин пострадал при атаке ВСУ

Гладков: ВСУ ударили по Белгородской области, один человек пострадал
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

29 марта Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгородской области. В результате был ранен один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам чиновника, инцидент произошел в селе Нежеголь. Там украинский дрон атаковал КамАЗ. «Мужчине, получившему ушиб мягких тканей головы, оказали помощь в больнице», — рассказал Гладков. Он отметил, что пострадавшему назначили амбулаторное лечение. В результате удара транспорт был поврежден.

Ранее стало известно, что в Таганроге в результате удара украинского беспилотника загорелась школа.

