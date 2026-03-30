Россиянин с товарищами изнасиловали малолетних девочек

В Чите осудили троих мужчин за надругательство над малолетними девочками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевого суда.

Они признаны виновными по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как установил суд, знакомый одной из девочек совершил первое преступление, когда ей было четыре года. Через несколько лет он стал систематически совершать в отношении нее и ее десятилетней подруги, которая приходила к ней в гости, действия сексуального характера. Позже он предложил своим знакомым сделать то же самое, и они согласились. Взамен мужчины обещали детям купить на маркеплейсах все, что они захотят.

Суд приговорил организатора преступления к 18,5 годам лишения свободы, а подельников к 16 и 14 годам. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

