Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:53, 30 марта 2026Силовые структуры

Россиянка получила 12 лет колонии за перевод двух тысяч рублей

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Краснодаре осудили женщину за государственную измену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Она признана виновной по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, местная жительница, являясь противницей проведения специальной военной операции (СВО), вступила в интернет-сообщество, администратором которого была гражданка Украины. В этом сообществе публиковались сообщения с призывами переводить средства на нужды подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с указанием реквизитов.

Подсудимая, желая оказать финансовую помощь ВСУ, совершила несколько переводов на указанные в сообществе счета. Общая сумма составила две тысячи рублей.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли ее противоправную деятельность. Суд приговорил женщину к 12 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что снимавший поезда россиянин получил срок по уголовному делу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok