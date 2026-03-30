Россиянка получила 12 лет колонии за перевод двух тысяч рублей

В Краснодаре осудили женщину за государственную измену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Она признана виновной по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, местная жительница, являясь противницей проведения специальной военной операции (СВО), вступила в интернет-сообщество, администратором которого была гражданка Украины. В этом сообществе публиковались сообщения с призывами переводить средства на нужды подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с указанием реквизитов.

Подсудимая, желая оказать финансовую помощь ВСУ, совершила несколько переводов на указанные в сообществе счета. Общая сумма составила две тысячи рублей.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли ее противоправную деятельность. Суд приговорил женщину к 12 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что снимавший поезда россиянин получил срок по уголовному делу.