Снимавший поезда россиянин получил уголовное дело

В Тверской области осудят мужчину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным следствия, летом 2023 года 36-летний местный житель установил контакт с одним из представителей украинской спецслужбы и, действуя в ее интересах, произвел видеозапись прохождения железнодорожного состава с военной техникой на территории области.

Полученные данные с целью использования против безопасности России через интернет фигурант передал своему куратору.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

