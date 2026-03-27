11:44, 27 марта 2026Силовые структуры

Снимавший поезда россиянин получил уголовное дело

В Тверской области осудят мужчину за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Тверской области осудят мужчину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным следствия, летом 2023 года 36-летний местный житель установил контакт с одним из представителей украинской спецслужбы и, действуя в ее интересах, произвел видеозапись прохождения железнодорожного состава с военной техникой на территории области.

Полученные данные с целью использования против безопасности России через интернет фигурант передал своему куратору.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что раздача листовок закончилась для российского студента 19 годами колонии.

