Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:57, 25 марта 2026

Раздача листовок закончилась для российского студента 19 годами колонии

Владимир Шарапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: nikatv.ru

Второй Западный окружной военной суд приговорил студента из Калужской области к 19 годам колонии за раздачу листовок и поджоги релейных шкафов. Об этом пишет РИА Новости.

Молодого человека также оштрафовали на 400 тысяч рублей. Его признали виновным по четырем статьям, среди которых 275 («Государственная измена») и 205 («Теракт») УК РФ. Студента задержали с поличным в момент попытки выполнить очередное задание.

По версии следствия, осужденный добровольно вышел на связь с представителями спецслужб Украины и заявил о готовности действовать против национальной безопасности России. Он получал от кураторов задания: распространял листовки с инструкциями для российских военнослужащих о сдаче в плен и советами по уклонению от призыва, поджигал релейные шкафы на объектах критической инфраструктуры, а также сжег автомобиль с символикой спецоперации (СВО).

В октябре 2024 года 16-летний подросток по указанию запрещенной в России террористической организации привлек 14-летнюю знакомую за денежное вознаграждение поджечь вышку сотовой связи. Им вынесли приговор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok