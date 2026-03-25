Раздача листовок закончилась для российского студента 19 годами колонии

Суд приговорил студента из Калужской области к 19 годам за госизмену

Второй Западный окружной военной суд приговорил студента из Калужской области к 19 годам колонии за раздачу листовок и поджоги релейных шкафов. Об этом пишет РИА Новости.

Молодого человека также оштрафовали на 400 тысяч рублей. Его признали виновным по четырем статьям, среди которых 275 («Государственная измена») и 205 («Теракт») УК РФ. Студента задержали с поличным в момент попытки выполнить очередное задание.

По версии следствия, осужденный добровольно вышел на связь с представителями спецслужб Украины и заявил о готовности действовать против национальной безопасности России. Он получал от кураторов задания: распространял листовки с инструкциями для российских военнослужащих о сдаче в плен и советами по уклонению от призыва, поджигал релейные шкафы на объектах критической инфраструктуры, а также сжег автомобиль с символикой спецоперации (СВО).

В октябре 2024 года 16-летний подросток по указанию запрещенной в России террористической организации привлек 14-летнюю знакомую за денежное вознаграждение поджечь вышку сотовой связи. Им вынесли приговор.