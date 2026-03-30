Забота о себе
07:00, 30 марта 2026Забота о себе

Парам назвали две веские причины вместе использовать секс-игрушки

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Тамара Занотелли посоветовала парам вместе использовать секс-игрушки. Две веские причины внести разнообразие в интимную жизнь она назвала в разговоре с изданием Metropoles.

Во-первых, как напомнила Занотелли, для многих женщин стимуляция клитора является основным путем к оргазму. Вибратор может стать важным союзником, поскольку благодаря ему происходит более точная и интенсивная стимуляция. «Когда оргазмы становятся более частыми, качество секса в паре повышается, что положительно влияет не только на физическое удовольствие, но и на эмоциональную связь», — пояснила специалистка.

Во-вторых, секс-игрушки полезны для ментального благополучия мужчины, добавила она. Так, если в постели используется вибратор, то партнер больше не чувствует, что он один отвечает за женское удовольствие. В результате у него снижается психическое напряжение, поэтому пара может сосредоточиться на самом процессе, отметила Занотелли.

Ранее сексолог Милана Соколова рассказала о главных ошибках при использовании секс-игрушек. По ее словам, в некоторых случаях эротические аксессуары только создают иллюзию благополучия, а не обогащают интимную жизнь.

