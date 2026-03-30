Силовики сообщили о масштабной переброске ВСУ под Волчанск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают из Краматорска Донецкой народной республики (ДНР) под Волчанск Харьковской области 53-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБр). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Анализ некрологов украинских военнослужащих показал переброску на волчанское направление новых подразделений 53-й ОМБр из Краматорска», — подчеркнул представитель силовых структур.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о создании линии безопасности вдоль российских границ. Он напомнил, что в ходе реализации этой задачи российские войска взяли города Купянск и Волчанск Харьковской области.