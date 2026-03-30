Сотрудник перепутал кнопки и рассказал участникам совещания о своей ненависти к совещаниям

Пользователь Reddit с ником UsefulSherbert1576 опозорился перед своими коллегами, отправившись на прогулку во время онлайн-совещания. К встрече он подключился со смартфона, однако вскоре у него сели наушники.

«Я решил вывести звук на динамик и просто выключить свой микрофон. Нажав на нужную кнопку в приложении, я успокоился. На середине маршрута, я толкнул громкую ободряющую речь, как в ужасном мотивационном подкасте», — признался автор.

Он начал громко убеждать себя, что ему не стоит пытаться быть полезным для коллег и угождать им, и отметил, что имеет право на перерывы тогда, когда они ему нужны. Кроме того, он предложил самому себе перестать делать вид, что ему нравятся совещания, в которых он принимает участие.

«Именно тогда мой начальник назвал меня по имени. Не в дружелюбном тоне, а будто интересуясь, в порядке ли я. Опустив глаза, я понял, что не выключил микрофон, а включил камеру, и вся команда слушала мой сеанс психотерапии, посвященный личным границам и ненависти к совещаниям», — посетовал автор.

Он попытался отшутиться, что просто включил чужой подкаст, однако это была очевидная ложь, поскольку парень не раз назвал собственное имя. Теперь его вызвали на беседу с руководством.

