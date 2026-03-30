Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:40, 30 марта 2026

США предрекли опустошение арсенала

Экс-советник Пентагона: США опустошат арсенал, но не выиграют войну с Ираном
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Unsplash

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала заявил, что США, даже истощив свои запасы вооружений, не смогут выиграть в войне против Ирана.

«Мы не выиграем эту войну. Точно не таким способом. Мы можем лишь напрасно опустошить наши ракетные арсеналы», — отметил эксперт, добавив, что США не способны определить достижимые стратегические цели в конфликте против Тегерана.

Ранее Макгрегор заявил, что США не смогут одержать победу над Ираном, так как используют старые методы, а Тегеран ведет войну будущего. По его словам, попытки американской стороны нанести поражение Ирану, используя устаревшие способы ведения войны, обречены на неудачу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok