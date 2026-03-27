Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:29, 27 марта 2026Мир

США предрекли провал в войне с Ираном

Макгрегор: США не одержат победу над Ираном, так как используют старые методы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Earl Wilcox / Unsplash

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил, что США не смогут одержать победу над Ираном, так как используют старые методы, а Тегеран ведет войну будущего.

По его словам, попытки американской стороны нанести поражению Ирану, используя устаревшие способы ведения войны, обречены на неудачу. «США пытаются вести войну так, как они это делали, по крайней мере, с 1944 года. Это старый подход. (…) И они столкнулись с противником, который ведет против них совсем войну будущего, войну XXI века. Это война ракет, беспилотных и пилотируемых систем», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана до 6 апреля.

В начале марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok