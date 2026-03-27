Трамп отложил удары по энергетике Ирана на десять дней. Что заставило президента США передумать?

Трамп приостановил на десять дней удары по энергообъектам Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана до 6 апреля. По словам политика, он принял это решение по просьбе иранского правительства.

Настоящим заявлением уведомляю, что я приостанавливаю период уничтожения энергетических объектов на десять дней Дональд Трамп Президент США

Глава Белого дома также заявил, что переговоры Соединенных Штатов и Ирана продолжаются и «проходят очень хорошо», несмотря на заявления об обратном со стороны «фейковых новостных СМИ».

Трамп ранее заявил, что Иран молит о заключении соглашения. «Это они умоляют о сделке, а не я. Они умоляют заключить сделку. И любой, кто видел, что там происходило, понял бы, почему они хотят договориться», — сказал политик.

Иран пообещал ответить на вторжение США

Иран готов развернуть более одного миллиона бойцов в случае наземного вторжения США в Исламскую Республику, сообщает Tasnim. По данным агентства, сражаться против американской армии готовы не только подготовленные иранские военнослужащие, но и молодежь.

США хотят открыть Ормузский пролив, прибегнув к самоубийственным и саморазрушительным методам; это нормально. Мы готовы как к осуществлению их самоубийственной стратегии, так и к тому, чтобы пролив оставался закрытым Tasnim

Представитель Вооруженных сил (ВС) Исламской Республики Сардар Шакарчи отметил, что Иран не отстанет от США, если они не выполнят условия Тегерана об окончании конфликта. Он считает, что сегодня американская армия «не способна противостоять мощному Ирану». Он утверждает, что в ходе военной операции США использовали самые передовые в мире технологии. По его словам, если бы началась мировая война и Соединенные Штаты хотели бы в одиночку сражаться против всего мира, то они использовали бы именно то оборудование, которое сегодня применяют против Исламской Республики.

Одна страна объявила ЧП из-за последствий конфликта в Иране

Филиппины объявили чрезвычайное положение (ЧП) на фоне дефицита энергоресурсов, вызванного конфликтом Соединенных Штатов и Ирана.

Глава МИД Филиппин Мария Тереса Ласаро заявила, что запасов нефти в стране хватит на 40-45 дней. Она рассказала об «эффекте домино», который вызовет рост цен на энергоносители CNN

По данным CNN, в стране ввели меры по энергосбережению, субсидированию топлива, снижению транспортных расходов, меры против спекуляций при поставках нефтепродуктов. Таким образом, Филиппины стали первой страной, кто на фоне иранского конфликта объявил такой режим из-за нехватки ресурсов.

В России назвали условие прекращения конфликта в Иране

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прекращение агрессии со стороны США является ключом к урегулированию конфликта в Иране.

В последнее время наши арабские друзья стали говорить, что это две войны (...) Мне трудно разделить такую логику, потому что первопричина — американо-израильская агрессия — всегда является ключом к урегулированию Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Глава ведомства также счел проявлением цинизма слова и заявления США насчет «хладнокровного убийства» руководства Ирана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил об опасности расширения конфликта на Ближнем Востоке. Он предупредил о негативных экономических последствий, как для стран региона, а также для глобальной экономики. По его словам, Россия надеется, что стороны конфликта предпринимают усилия для его мирного урегулирования.