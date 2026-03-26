Трамп рассказал о мольбе Ирана о соглашении

Трамп заявил, что Иран молит о заключении соглашения, а не он

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран молит о заключении соглашения, а не он. Об этом он рассказал в ходе заседания кабинета министров, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Это они умоляют о сделке, а не я. Они умоляют заключить сделку. И любой, кто видел, что там происходило, понял бы, почему они хотят договориться», — сказал политик.

Американский лидер отметил, что иранцы — отличные переговорщики, но он не уверен, что готов заключить с ними сделку. Глава Белого дома также подчеркнул, что Тегеран должен заключить сделку, иначе ему грозит продолжение натиска со стороны США.

Президент США добавил, что на завершение операции потребуется примерно от четырех до шести недель, но американские силы значительно опережают график.

21 марта президент России Владимир Путин в послании Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хосейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. Он подчеркнул, что Москва остается верным другом Тегерана.