Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:33, 26 марта 2026Мир

Кремль выступил с заявлением по Ближнему Востоку

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об опасности расширения конфликта на Ближнем Востоке. Его слова передает РИА Новости.

«По-прежнему существует опасность дальнейшего разрастания географии этого конфликта. Существует опасность весьма и весьма негативных экономических последствий, как для стран региона, а также для глобальной экономики», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва надеется, что стороны конфликта предпринимают усилия для его мирного урегулирования.

Ранее представитель Кремля назвал «лживым вбросом» сообщения СМИ о том, что Россия якобы отправила беспилотники Ирану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok