Кремль выступил с заявлением по Ближнему Востоку

Песков заявил об опасности расширения конфликта на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об опасности расширения конфликта на Ближнем Востоке. Его слова передает РИА Новости.

«По-прежнему существует опасность дальнейшего разрастания географии этого конфликта. Существует опасность весьма и весьма негативных экономических последствий, как для стран региона, а также для глобальной экономики», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва надеется, что стороны конфликта предпринимают усилия для его мирного урегулирования.

Ранее представитель Кремля назвал «лживым вбросом» сообщения СМИ о том, что Россия якобы отправила беспилотники Ирану.