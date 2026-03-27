Лавров уличил США в цинизме

Лавров назвал циничными слова США об убийстве руководства Ирана

Слова и заявления США насчет «хладнокровного убийства» руководства Ирана являются проявлением цинизма. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью France Télévisions.

«Когда руководящие члены администрации президента США с бравадой и гордостью говорят о хладнокровных убийствах Верховного лидера Ирана и других членов руководства страны, то иначе как цинизмом это назвать трудно», — уличил Лавров.

Ранее иранский историк Фардин назвал убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи серьезным просчетом президента США Дональда Трампа. По его мнению, это помешает Трампу осуществить сценарий смены режима.