Россия
17:47, 30 марта 2026Россия

Стало известно об обнаружении тел супругов и живой девочки в квартире под Москвой

Майя Назарова

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

В подмосковном Подольске супругов нашли без признаков жизни в квартире. Также в помещении находилась живая девочка. Об этом стало известно агентству городских новостей «Москва».

Предположительно, это дочь супругов. Правоохранители не обнаружили на телах насильственных признаков. Порядок вещей в квартире нарушен не был.

Ребенка отвезли в семейный центр, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что жительницу Волгограда расчленили и сбросили в реку. Расправу совершил ее муж. Россиянина удалось оперативно задержать. Мужчина раскаялся в содеянном.

Еще раньше в Пермском крае женщина вместе с любовником избавилась от супруга.

    Последние новости

    «Этот путь придется пройти». Зачем миллиардер Дерипаска призывает россиян «собраться» и работать шесть дней в неделю по 12 часов?

    В Москве выявили британского шпиона

    Страна НАТО купила рекордное количество российской стали

    Верховный суд запретил отбирать у нарушителей машины при одном условии

    Директор детского сада украла 243 миллиона рублей ради походов на реслинг

    Германия арестовала украинца по обвинению в шпионаже

    Мужчина заболел во время отдыха в пятизвездочном отеле Африки и не выжил

    Появились подробности о работе портов Ленобласти после атак ВСУ

    Избивавшая больше года малолетнюю дочь россиянка избежала тюрьмы

    Журналистка «Дождя» обвинила Собчак в зависти

    Все новости
