Стало известно об обнаружении тел супругов и живой девочки в квартире под Москвой

В подмосковном Подольске супругов нашли без признаков жизни в квартире. Также в помещении находилась живая девочка. Об этом стало известно агентству городских новостей «Москва».

Предположительно, это дочь супругов. Правоохранители не обнаружили на телах насильственных признаков. Порядок вещей в квартире нарушен не был.

Ребенка отвезли в семейный центр, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

