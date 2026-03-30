21:14, 30 марта 2026

Трамп захотел получить деньги от арабских стран на войну с Ираном

Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп захотел получить деньги от арабских стран на войну с Ираном. Глава государства может призвать их оплатить расходы, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она отметила, что американский лидер весьма заинтересован в этом. «Я не буду забегать вперед него в данном вопросе, но это определенно та идея, которая у него есть, и я думаю, что в будущем вы услышите об этом от него больше», — сказала чиновница.

По данным портала Iran War Cost Tracker, расходы США на военную операцию против Ирана превысили 35 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что расходы США на войну с Ираном могут превысить триллион долларов. Об этом сообщает The Intercept со ссылкой на оценки экспертов и данные о динамике военных расходов.

