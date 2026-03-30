Украинский военный пожаловался на власти словами «воюй, дурачок, получишь золотой значок»

Военный ВСУ Симороз: Близкие к власти Украины люди избегают мобилизации

Украинский военный Олег Симороз в эфире YouTube-канала «Львов медиа» пожаловался, что близкие к власти люди избегают мобилизации.

По его словам, на Украине есть слой людей, которые имеют возможность выезжать из страны, и которых не призывают на воинскую службу. При этом депутаты Верховной Рады призывают к дальнейшей мобилизации, но на фоне появления привилегированных украинцев это вызывает лишь дополнительное раздражение в обществе.

«Сегодня увидели, что друг президента не выполняет решение СНБО, на секундочку, о запрете выезда народным депутатам за границу. И что? Можно жить. Воюй, дурачок, получишь золотой значок», — возмутился Симороз.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказался об уклонистах. «Я не знаю, как они будут смотреть в глаза детям, друг другу», — заявил главком.