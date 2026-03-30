Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:19, 31 марта 2026Бывший СССР

Украинский военный пожаловался на власти словами «воюй, дурачок, получишь золотой значок»

Военный ВСУ Симороз: Близкие к власти Украины люди избегают мобилизации
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Украинский военный Олег Симороз в эфире YouTube-канала «Львов медиа» пожаловался, что близкие к власти люди избегают мобилизации.

По его словам, на Украине есть слой людей, которые имеют возможность выезжать из страны, и которых не призывают на воинскую службу. При этом депутаты Верховной Рады призывают к дальнейшей мобилизации, но на фоне появления привилегированных украинцев это вызывает лишь дополнительное раздражение в обществе.

«Сегодня увидели, что друг президента не выполняет решение СНБО, на секундочку, о запрете выезда народным депутатам за границу. И что? Можно жить. Воюй, дурачок, получишь золотой значок», — возмутился Симороз.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказался об уклонистах. «Я не знаю, как они будут смотреть в глаза детям, друг другу», — заявил главком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Перед Минцифры поставили задачу снизить использование VPN в России. Что в ведомстве думают о введении штрафов за это?

    Стало известно о попытке Трампа переложить переговоры с Ираном на Вэнса

    В Госдуме перечислили россиянам ключевые программы льготной ипотеки

    Стало известно сочетание факторов повышенного риска смерти

    В Госдуме назвали влияющие на размер пенсии условия

    Украинский военный пожаловался на власти словами «воюй, дурачок, получишь золотой значок»

    К дому скандальной порномодели подполз вооруженный злоумышленник в маске

    «Рассвет» из России сочли совершеннее Starlink

    Европеец покинул родную страну на несколько месяцев и «разрушил свою жизнь»

    Памфилова оценила вероятность проведения выборов на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok