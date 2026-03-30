В Ираке отказались от обстрелов баз США из РСЗО

«Исламское сопротивление» Ирака отказалось от обстрелов баз США из РСЗО

Проиранские шиитские вооруженные движения Ирака заявили, что больше не будут применять ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» для ударов по американским базам. Об этом говорится в Telegram-канале иракского сопротивления.

В заявлении подчеркивается, что обстрел ракетами «Град» баз и лагерей в Багдаде представляет угрозу для мирных жителей. Отмечается, что, руководствуясь необходимостью обеспечить безопасность населения, «Исламское сопротивление» выступает против применения такого оружия, способного нанести ущерб людям и их имуществу.

При этом движения, ориентированные на Иран, считают, что присутствие военных США в городе создает серьезную угрозу для местных жителей.

Ранее в Ираке заявили об использовании мощнейшей ракеты «Шаиб-12» для ударов по объектам США на Ближнем Востоке. Нападение на террористическую военную базу США «Виктория» около аэропорта Багдада было осуществлено с помощью ракет «Шаиб-12» с мощной взрывной боеголовкой.