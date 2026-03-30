В Ираке отказались от обстрелов баз США из РСЗО

23:22, 30 марта 2026

«Исламское сопротивление» Ирака отказалось от обстрелов баз США из РСЗО
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maher Nazeh / Reuters

Проиранские шиитские вооруженные движения Ирака заявили, что больше не будут применять ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» для ударов по американским базам. Об этом говорится в Telegram-канале иракского сопротивления.

В заявлении подчеркивается, что обстрел ракетами «Град» баз и лагерей в Багдаде представляет угрозу для мирных жителей. Отмечается, что, руководствуясь необходимостью обеспечить безопасность населения, «Исламское сопротивление» выступает против применения такого оружия, способного нанести ущерб людям и их имуществу.

При этом движения, ориентированные на Иран, считают, что присутствие военных США в городе создает серьезную угрозу для местных жителей.

Ранее в Ираке заявили об использовании мощнейшей ракеты «Шаиб-12» для ударов по объектам США на Ближнем Востоке. Нападение на террористическую военную базу США «Виктория» около аэропорта Багдада было осуществлено с помощью ракет «Шаиб-12» с мощной взрывной боеголовкой.

