В России признали невозможным ввести шестидневку

Онищенко признал невозможным ввести шестидневку

Несмотря на то что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) работают в режиме шестидневной рабочей недели, в масштабе страны это пока невозможно, заявил в беседе с ТАСС академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«Учитывая существующее трудовое законодательство, всякого рода общественные организации, профсоюзы, пока это не представляется возможным», — заявил он.

При этом эксперт считает, что шестидневка была бы полезна экономике, поскольку «человек сейчас производит недостаточно».

Он отметил, что на данный момент общество не готово к введению шестидневной рабочей недели, а для этого также потребуется пересмотр ряда правовых норм. При этом, по его словам, оборонно-промышленный комплекс России уже несколько лет функционирует в таком режиме. Онищенко считает, что экономика сейчас может и должна развиваться, а человеческие ресурсы должны этому способствовать.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска заявил, что единственным выходом из нынешнего экономического кризиса в России станет введение 12-часового рабочего дня и шестидневной рабочей недели. Именно так, по его словам, можно пережить период тяжелой трансформации от глобальных возможностей к региональным со множеством ограничений.