В российском регионе подросток выстрелил в сверстника из пистолета

Бастрыкин поручил возбудить дело после конфликта подростков в Курской области

В Курской области 14-летний подросток, состоящий на профилактическом учете, повздорил со сверстником. В ходе конфликта он достал пневматический пистолет и выстрелил ему в ногу. Произошедшим заинтересовались в Следственном комитете, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что инцидент произошел в Железногорске, и в результате выстрела один из подростков получил телесные повреждения. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправном поведении несовершеннолетнего в Курской области», — говорится в сообщении.

Также следственные органы СК России по Курской области организовали процессуальную проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что подростка ударили ножом в петербургском ТЦ «Атмосфера».